'Sağlık Personellerimizin Emekleri Asla Unutulmaz'

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, sağlık hizmetinin etkin bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmasında sağlık personellerinin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, insanı temel alarak görev yapan sağlık personellerinin emeklerinin asla unutulmaması gerektiğine inandığını belirtti.

Özellikle son yıllarda bir çok alanda olduğu gibi tıp alanında da dünyada önemli mesafelerin sağlandığını kaydeden Ünver, mesajında sağlık hizmetlerinin bu gelişmeler ışığında zamanında ve istenilen düzeyde vatandaşlara ulaştırılmasının vazgeçilmez bir önem taşıdığını ifade etti.

Ünver mesajında daha sonra şunları kaydetti: “Bilim ve teknolojinin oldukça hızlı bir şekilde geliştiği günümüz dünyasında, özellikle tıp dünyasında baş döndürücü bir hızlılık içerisinde bilimsel bir çok gelişmeler kaydediliyor. Hastalıklarla mücadele konusunda bilim adamları bir çok yeni bilimsel tedavi yöntemi geliştirdiği gibi, öldürücü olarak bilinen hastalıkların bile önceden teşhisi halinde ölümcül hastalıklarla mücadelede önemli başarılar elde ediyorlar. Tıp alanında bu gelişmeler meydana gelirken ,insan sağlığının korunması en temel toplumsal bir hedef haline gelmektedir. Tıptaki bu yaşanan gelişmeleri halkımıza istenilen nitelikte ve hızlılık içerisinde ulaştırılmasında tüm sağlık personellerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde de bu alanda etkin hizmetlerin son yıllarda arttığını gözlemlemek bizleri sevindirmektedir. Doktor ,ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bu yönde meslek onuruna yakışır hizmet ürettiklerine olan inancımız tamdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda fiziki alt yapının üst yapı ile uyumlu hale getirilmesi yönünde ülkemizde de özellikle son yıllarda büyük çabalar harcanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunun çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırılması yönündeki uygulamalar da bu kapsamda oldukça sevindirici düzeye ulaşmaktadır. Bu duygular içerisinde tüm sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayram’ını tebrik ediyor, saygılarımı iletiyorum.”