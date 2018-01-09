Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basın, her zaman ve her yerde en etkili araçtır. Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak, kamu oyunu bilgilendirmek adına doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Her türlü şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Nevşehir'in kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Ayrıca görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.”