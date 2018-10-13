Sağlık müdürlüğünden haberimize yanıt

NEVŞEHİR(MHA) Açıklamada; “Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı içinde Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi(Özel Tip) olarak yapılması planlanarak ihaleye çıkıldı. 2017 yılı 6 ayında 300 gün içinde teslim edilmek üzere yüklenici firma tarafından inşaatın yapımına başlandı ve tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilme aşamasına geldi.

Yakın zamanda açılacak binada Halk Sağlığı Müdürlüklerinin yeni yapılanma ile İl Sağlık Müdürlüğüne başkanlık olarak bağlanması ile birlikte yeni binada Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Kanser Erken Teşhis Merkezi(KETEM) olarak hizmet verilecek.

Diğer taraftan mevcut İl Sağlık Müdürlüğü eski binasında ise yine Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Nevşehir il Sağlık Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Nevşehir Devlet Hastanesi Saymanlık Birimi ve zemin katta ise Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi poliklinik hizmetlerini halkımıza vermeye devam edilecektir” denildi.