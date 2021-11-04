Sağlık Çalışanlarının Ücretsiz Otopark Kullanım Hakkı Uzatıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kovid-19'a karşı fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdükleri otoparklardan ücretsiz faydalanma desteğine 31 Aralık 2021 kadar devam edeceklerini açıkladı.

Uygulamanın Nevşehir Belediyesi iştiraklerinden Turizm ve Spor A.Ş tarafından şehir merkezinde işletilen otoparklarda geçerli olduğunu ifade eden Savran, “Şehir içi toplu taşıma hizmeti özel halk otobüsleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ve belediyemizin toplu taşıma araçlarının bulunmamasından dolayı ulaşımda maalesef sağlık çalışanlarımıza bir destek sağlayamadık ancak otopark konusunda desteğimizi sürdürme kararı aldık. Bu zor süreçte büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak. İyi ki varsınız.” dedi.