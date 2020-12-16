Sağlık çalışanlarının fedakarlığını anlatan çok güzel bir resim

NEVŞEHİR(MHA) Çetin, "Salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana gerekli önlemler alınarak çalışmaların sürdürüldüğü bu pandemi sürecinde büyük fedakarlık göstererek çalışan, evine ve çocuklarına uzak kalan sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Bizler bir ve birkaç saat işimizi bitirene kadar takmak zorunda kalınca bile maskelerden bunalıyoruz. Oysa yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanlarını anlamak ve kurallara uymak zorundayız. Kovid 19'un meslek hastalığı sayılması, sağlık çalışanlarının sürünceme de bekleyen 3600, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, sağlıkta şiddet vb. gibi çözüm bekleyen konuların bir an önce uygulamaya konulması, zor şartlar altında mücadele eden sağlık çalışanlarını bir nebzede olsun rahatlatacaktır. Tüm fedakar sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eder, Türk Sağlık Sen olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik" ifadelerinde bulundu.