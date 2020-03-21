Sağlık Çalışanlarına AK Parti Nevşehir Teşkilatından Videolu Destek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Bu kez de güller sizin için @saglikbakanligi Gönülden Alkışlar, Selamlar, Muhabbetler..

Nevşehir AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar: Alkışların en büyüğü, en yürekten olanı, sizler için, tüm Nevşehirli hemşehrilerimiz adına size şükranlarımızı sunuyoruz...“CANIN, BENİM CANIM” diyerek çalışan emektar sağlıkçılarımız; Bizler Evlerimizdeyiz, sizler bizler için canla başla mücadele ederken bizler sizler için 14 gün kuralına uyup zorunlu olmadıkça çıkmıyoruz. İçinde bulunduğumuz zor zamanları beraber atlattığımız sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Ne rehavet, ne panik. Tedbir,dikkat,özen..

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz :Alkışlar sizin için fedakar sağlık çalışanlarımız;

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe: En samimi ve yürekten olan #alkış siz #sağlıkÇalışanlarımız için, tüm #Nevşehirli hemşehrilerimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz... Sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte...