Sadabad Parkında Dolgu Ve Yenileme Çalışması Başladı

Gülşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, mevsim koşulları doğrultusunda bir yandan mevcut parkların ve ağaçların rutin bakımlarını yaparken diğer yandan da su baskınlarından etkilenen Sadabad Parkında dolgu ve yenileme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri genel bakım çalışmalarının yanı sıra parklarda yaptıkları yeniliklerle değişime ve gelişime imza atıyor. Su baskınına maruz kalan Sadabad Parkı mesire ve piknik alanında dolgu çalışması başlatan belediye ekipleri, dolgudan sonra oturma ve mesire alanları yenileyecek.

Sadabad Parkında incelemelerde bulunduğu sırada Gülşehir için faydalı her yeniliği onayladığını belirten Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, “her şey göze ve gönle hitap eden bir Gülşehir için” dedi.

Su baskını nedeniyle kullanılamayan Sadabad Parkı mesire alanında projelendirilen dolgu ve yenileme çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çiftci, yapılan tüm hizmetlerin belediyeye ait alanların kullanabilir, daha güzel ve estetik bir görünüme sahip olması adına yapıldığını söyledi. Sadabad Parkının en güzel yerlerinden olan mesire ve piknik alanında dolgu çalışması yapılarak su baskınlarının önüne geçeceklerini belirten Çiftci, daha sonra burasını mesire ve piknik yapılacak şekilde oturma alanları ve mangal yerleri yapacaklarını kaydetti.

Gülşehir’nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi adına her türlü hizmeti yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Çiftci, ilçedeki tüm parkların, yeşil alanların, orta refüjlerin ve kavşakların çeşitli çiçeklerle bezeyeceklerini kaydetti. Tüm bu yapılan çalışmalar, belediye personeli tarafından belediye araç ve gereçleri kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Başkan Çiftci, Sadabad Parkını yaza en güzel bir şekilde hazırlayacaklarını söyledi.