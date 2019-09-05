NEVŞEHİR(MHA) 81 ilde babalar ve çocukları sabah namazında buluşuyor. Cihannüma derneği projesi olan buluşma Nevşehir’de 8 Eylül Pazar günü Merkez Alibey Camiinde gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ve çok sayıda sivil toplum örgütlerinin desteklediği projeye Nevşehir’de katılımın yoğun olması bekleniyor.
Sabah namazı buluşması 08 Eylül’de
Cihannüma derneği tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek olan “Babalar ve Çocukları Sabah namazında buluşuyor” etkinliğinde babalar ve çocukları sabah namazında bir araya gelecek.