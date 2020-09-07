Saatçi Hoca Caddesi’nde Peyzaj Çalışmaları Tamamlandı

Şehir içi trafiğine modern ve konforlu yollar kazandırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da şehirdeki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak altyapısı yenilenerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen ve yaya kaldırımları yenilenen Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi’nde gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Hafta sonu yapılan çalışmalar ile birlikte refüj içerisine ve yenilenen yaya kaldırımlarına çok sayıda ıhlamur ağacı dikilirken refüj içerisinde de yüzlerce süs bitkisi ve çiçek toprakla buluşturuldu.