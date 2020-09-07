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Saatçi Hoca Caddesi’nde Peyzaj Çalışmaları Tamamlandı
Altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının gerçekleştirildiği sokak ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Saatçi Hoca Caddesi’ni ağaçlandırarak buradaki peyzaj çalışmasını tamamladı.
Nevşehir 07.09.2020, 16:42
Şehir içi trafiğine modern ve konforlu yollar kazandırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da şehirdeki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak altyapısı yenilenerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen ve yaya kaldırımları yenilenen Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi’nde gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamladı.