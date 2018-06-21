Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İstifa Etti

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakında kendisine yer bulan Saadert Partisi’nde istifa şoku yaşanıyor.

SP Teşkilat Başkanı Bektaş Taşdemir seçimlere bir hafta gibi kısa bir zaman kala görevinden istifa ettiği öğrenildi. Taşdemir’in istifa etmesinin nedenini ise henüz resmi bir açıklama yaparak duyurmasada Taşdemir’in önümüzdeli günlerde basın toplantısı yaparak istifa etmesinin gerekçesini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

SP'de ki görevinden istifa ettiği gün yüzüne çıkan Taşdemir'in 24 Haziran seçimleri öncesinde mi yoksa seçimlerin ardından mı istifasını resmi olarak açıklayacağı ise gizemini koruyor.

Kaynak: Lalehaber.com