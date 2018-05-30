Saadet Partililer Gülşehir’de esnaf ziyaretleri yaptı

Gülşehir ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Milletvekili adayları Mustafa Aydemir, Abbas Büken ve Muammer Keçe’ye il başkan yardımcısı Bektaş Taşdemir ve bazı parti yöneticileri de eşlik ettiler.

Ziyaretlerinde Millet İttifakının neden kurulduğundan tutunda, Saadet Partisinin başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin geleceğine yönelik projelerini anlattıklarını söyleyen Milletvekili birinci sıra adayı Mustafa Aydemir, “Gülşehir ilçesindeki yaptığımız ziyaretlerde gördük ki halkımızın büyük bir bölümü artık bir şeylerin değişmesini istiyor” diye konuştu.