'Rüşvet ve yolsuzluk çarkı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarılmalı'

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu soruşturmanın karatılma ve yavaşlatılma çabalarının olduğunu duyduklarını ifade eden Başkan Ömer Ay, "Nevşehir Belediyesi çalışanları hakkında 2019 yılından bu yana yürütülen mal beyanı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturmada 3 belediye çalışanı tutuklanmış, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Nevşehir kamuoyu soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirilmesini beklerken giderek sessizlik ve karartma havasına bürünmüştür. Tutuklanan üç müdürün tutuklanma nedenlerinin kendi mal beyanları olduğu, düzinelerce evlerinin, apartlarının, paralarının mal beyanlarında gösterilmesi üzerine bu miktarda bir mal varlığının maaşla kazanılamayacak olmasının anlaşılması üzerine tutuklandıkları anlaşılmaktadır. Bu aşarı zenginleşme ve mal edinme Nevşehir'de yaşayan herkes tarafından zaten biliniyordu. Bu olay sadece üç dört kişiyle sınırlı değil. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı henüz bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılmış değildir. Bu çarkın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması Nevşehir kamuoyunun beklentisidir. AK Parti nezdinde soruşturmayı yavaşlatma ve karartma girişimleri duyuyoruz. Yıllar önce dönemin iki AK Partili Milletvekili eski belediye başkanının yolsuzlukları hakkında TBMM ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlar ve siyasi hayatları bitmişti. İnşallah tarih tekerrür etmez. Şimdiki belediye başkanı Rasim Arı'yı uyarıyoruz. Bu soruşturma bütün yönleriyle açığa çıkarılmaz ve karartılırsa kendisi de yolsuzluğun bir parçası haline gelecektir" ifadelerinde bulundu.