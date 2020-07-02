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RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN VE BASIN İLAN KURUMU (BİK) GENEL MÜDÜRÜ RIDVAN DURAN, NEVŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI İLE BİR SÜRE SOHBET ETTİ.

Nevşehir 02.07.2020, 20:26
RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Şahin ve Duran, ilk olarak bir süre önce Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel’i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Şahin ve Duran, makamında bir süre sohbet ettikleri Becel’e yeni görevinde başarı diledi. Şahin ve Duran, daha sonra Nevşehir Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ziyarette bulundu. Ziyarette konuklarına belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Arı, 20 Temmuz’da ziyarete açılması planlanan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin niteliği ve turizme kazandırıldığında kente sunacağı katkıları anlattı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Arı, günün anısına konuklarına bölgenin el sanatları ürünlerini hediye etti.

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