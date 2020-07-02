Son Dakika
RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN VE BASIN İLAN KURUMU (BİK) GENEL MÜDÜRÜ RIDVAN DURAN, NEVŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI İLE BİR SÜRE SOHBET ETTİ.
Nevşehir 02.07.2020, 20:26
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Arı, günün anısına konuklarına bölgenin el sanatları ürünlerini hediye etti.