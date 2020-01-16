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RTE Proje İHL Öğrencilerinden İç Isıtan Kampanya
Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan mazlum coğrafya İdlip'e battaniye kampanyası sona erdi.
Nevşehir 16.01.2020, 15:35
Okul Öğretmen, Öğrenci ve velilerimizin yoğun desteği ile oluşturulan kampanyada 633 battaniye karşılığı 18 Bin 990 TL toplandı. Toplanan yardım Türkiye sınırında bulunan ve İdlip'ten gelen mültecilerin oluşturduğu kamplara sevk edilmesi için Nevşehir İHH Başkanı Baki Öncel'e Okul Müdürü Veli Sağır tarafından makbuz karşılığı teslim edildi.