RTE Proje İHL Öğrencileri Erasmus Proje Gereği Portekizi Ziyaret Etti

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Veli Sağır; “Proje gereği öğrencilerimiz, diğer 5 farklı ülkeden (Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Polonya, Romanya) katılan öğrencilere okulumuzu, ilimizi, ülkemizi ve kültürel değerlerimizi tanıttılar. Projemiz kapsamında öğrencilerimiz uluslararası boyutta kültürlerarası etkileşim ve farkındalık kazanıp, Avrupa Birliği' nin çok dilli ve çok kültürlü yapısı hakkında fikir sahibi oldular. Proje ortaklarımız Polonya, Portekiz, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan katılan öğrenciler proje aktivitelerini yaparken birlikte zaman geçirme şansı da yakaladılar. Bir haftalık sürede 5 farklı ülkeden yeni arkadaşlar edindiler, yabancı dil yeteneklerini geliştirdiler ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buldular. “ dedi.



Toplantı programı kapsamında sınıf ziyaretleri, koordinasyon toplantısı yapıldı. Projenin sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde Viseu şehri ve çevresi, sanat galerisi, kale, hisar ve müze gezileri düzenlendi. Hareketliliğin son gününde katılımcılara sertifikaları verildi.