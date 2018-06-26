Rotterdam-Nevşehir Direkt Seferler Başlıyor

13/03/2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulu’muzun 20.11.2017 tarih ve 2017/11501 sayılı ‘Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar’ı ile sağlanan teşvik kapsamında ilk uçuş seferi, 06.04.2018 tarihinde Bulgaristan Havalimanından Kapadokya Havalimanına gerçekleşmiş olup, Aviro Air şirketince 10.07.2018-14.09.2018 tarihleri arasında Rotterdam / Nevşehir / Rotterdam (RTM/NAV/RTM) bağlantılı olarak; Salı ve Cuma günleri olmak üzere Yurtdışı Charter Uçuşları planlanmış, Havalimanınca söz konusu uçuşlar için uygunluk verilmiştir.