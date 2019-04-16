Robot yarışmasında Nevşehir’i başarıyla temsil ettiler

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü bu yıl 13.cüsü düzenlenen MEB Uluslararası robot yarışmasına 4 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 idareci ile katıldı. Üç gün süren yarışmaya 7 robotla katılan okul hızlı çizgi izleyen kategorisinde 800 robot arasından ilk 25’e 2 robot sokmayı başardı.

Yarışmanın son günü olan final gününe 2 robot bırakmayı başaran okulun yönetimi Nevşehir’i yarışmada en iyi şekilde temsil ettiği ve göstermiş olduğu başarıdan dolayı yarışmaya katılan idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı.