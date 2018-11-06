Ritmik Cimnastik Cimnastlig Yarışmaları Nevşehirde

2018-2019 yılı Ritmik Cimnastik Cimnastlig 1. ve 2. ve 3. Lig 2. Hafta Yarışmaları, 9-11 Kasım tarihleri arasında Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzda düzenlenecektir.

9 Kasım Cuma günü 17:00 da Nevşehir Gençlik Merkezinde yapılacak olan teknik toplantı sonrası 10 Kasım Cumartesi günü saat 09:30 da müsabakalar başlayacak olup 14:00 da Açılış Seramonisi ve grup ödül töreni yapılarak müsabakalara devam edilecektir.

11 Kasım Pazar günü 09:00 da başlatılması planlanan müsabakalar sonrası gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile Ritmik Cimnastik Cimnastlig 1. ve 2. ve 3. Lig 2. Hafta Yarışmaları tamamlanacaktır.

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