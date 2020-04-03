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Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Kapadokya Teknopark’ta incelemelerde bulundu
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN KAPADOKYA TEKNOPARK’TA YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Nevşehir 03.04.2020, 15:56 05.04.2020, 02:49
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Kapadokya Teknopark’ta yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.
Aytekin, “Türkiye’nin büyük hedefleri doğrultusunda Teknoparklar çok önemli işlev görmektedirler. Yeni kavramlar, yeni ufuklar, anlamlı fikirleri hayata geçirme merkezleri olan teknoparklar, sanayi kuruluşları ile üniversiteleri bir araya getirerek bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlarlar. Bu anlamda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması sürecinde Kapadokya Teknopark’ın çalışmalarına büyük önem atfediyoruz. Teknoparkta görev yapan arkadaşlarımıza başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.