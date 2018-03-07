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Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Mesajı

Tarih boyunca kadınlar, hem anne hem eş hem de çalışma hayatının içerisinde etkin bireyler olarak; toplumun çekirdeği niteliğindeki ailenin dolayısıyla insanlığın gelişiminin temel direği olmuşlardır. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplum inşasında kadınların katılımı ve etkinlikleri çok önemlidir.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:36
Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Mesajı
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Tarih boyunca kadınlar,  hem anne hem eş hem de çalışma hayatının içerisinde etkin bireyler olarak; toplumun çekirdeği niteliğindeki ailenin dolayısıyla insanlığın gelişiminin temel direği olmuşlardır. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplum inşasında kadınların katılımı ve etkinlikleri çok önemlidir.

Köklü geleneğimizin, inancımızın her referans noktasında kadınlarımızın değerine yönelik çok güçlü atıfların yapılmış olması;  toplumumuzda kadının değerine yönelik takdir kavramının büyüklüğünü göstermektedir.  

Her türden ayrımcılığın ortadan kaldırılması,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların bilinçli güçlenmelerine ve hayatlarını etkileyen tüm kararlara tam olarak katılmalarına destek vermek;  toplumun her kademesinin asli sorumluluğudur. Bu bağlamda kadınların eşitlik ve insani hakları için bir araya gelmelerinin başlangıcını temsil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi adına çok büyük bir öneme sahiptir. 

Bu vesile ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en iyi dileklerimle kutlar, kadınların tüm toplumlarda hak ettikleri yeri almalarını temenni ederim.

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