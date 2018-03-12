Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ‘Gündem Özel’e Konuk Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ve Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Sülo Cevizci ile birlikte sunuculuğunu Cemalettin Tül’ün yaptığı ‘Gündem Özel’ programına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik düzenlendiği Zeytin Dalı Harekatı ve gündeme dair değerlendirmenin yapıldığı programda konuşan RektörProf. Dr. Mazhar Bağlı, “Afrin, gerçekten çok kritik bir yer ve nedeni de örgüt için ikinci bir Kandil olmasıdır. Burada örgütün kalbine yönelik bir operasyon yapılmakta. Düzenlenen operasyonlarda kazılan tünelleri ve siperleri gördüğümüzde burasının uluslararası aktörlerin desteğiyle özel bir Kandil üstüne dönüştürülmek istediği apaçık ortadadır. Hem Amerika’nın ve Rusya’nın hem de İran’ın desteklediği ve İsrail’in de nemalandığı bir terör üstü haline dönüştürülmek istendi. Türkiye bunu defalarda uluslararası arenalarda dile getirdi ve sürekli Türkiye’ye ‘DAEŞ’e yönelmeli’ diye lüzumsuz önerilerde bunuldu. Kaldı ki, Türkiye zaten Fırat Kalkanı Operasyonunu tamamen İŞİD ve DAEŞ terör örgütüne yönelik yaptı. Bugün de Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye hiçbir sivile zarar vermeden büyük bir askeri strateji ile terör örgütlerine yönelik büyük bir başarı göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bizim orada ne toprağın altında ne de üstünde gözümüz yok. Bizim sizin yüreğinizde ve kardeşliğinizde gözümüz var. Gerçekten bunun somut örneklerini orada bizzat ziyaretlerimde gördüm. Mesela özgür Suriye ordusu ile hareket eden Türkiye’mizin o bölgede bulunan petrol kuyularına dahi müdahalesi yok” değerlendirmelerinde bulundu.

Rektör Bağlı programın devamında şu görüşlere de yer verdi:

“FETÖ’nün darbe kalkışmasının sonucuyla buradaki PKK ve Afrin arasında bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin buraya çok güçlü bir şekilde operasyon yapabilmesinin en kritik aşamalarından birisi bu FETÖ casuslarının ordumuz içerisinden temizlenmiş olmasıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi Allah muhafaza gerçekleşmiş olsaydı, biz ülkemizin nasıl bir kaos içerisinde olabileceğini tahmin bile edemezdik. Çünkü sadece darbe yapıp ülkeyi ele geçirmek değil, ülkeyi işgal etmek, ülkeyi birilerine peşkeş çekmekti.”