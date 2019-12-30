Rektör Bağlı’dan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’a ziyaret
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kktc) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı Ziyaret Etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı ziyaret etti.
Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH, 2019)’na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ye giden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.
Bu yılın Türk-İslam Dünyasında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerden İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olduğunu belirten Rektör Bağlı, Sezgin’in bilim tarihine yönelik yaptığı çalışmalara da değinerek, Fuat Sezgin’in ömrünü, Müslüman âlimlerin 800 civarında keşif ve icatlarını bir araya getirmek için çaba sarf ederek geçirdiğini hatırlattı.
Din İşleri Başkanı Atalay ise, Rektör Bağlı’yı KKTC’de ve özellikle de Din İşleri Başkanlığında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Din görevlilerinin eğitim ve yeni bilgiler edinme konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını, bu alanda verilecek her desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Başkan Atalay, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam bilim ve teknoloji tarihine büyük katkıları olduğunu ve kendisini rahmetle andıklarını söyledi.
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