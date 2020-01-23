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Rektör Bağlı’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış’a Ziyaret
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’ı ziyaret etti.
Nevşehir 23.01.2020, 14:20
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Akış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Bağlı’ya teşekkür etti.
Başdanışman Akış ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdim etti.