Rektör Bağlı’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

NEVÜ Rektörü Bağlı mesajında şu görüşlere yer verdi:

Millet iradesinin tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteren en önemli tarihi olaylardan biri olan; 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümünü idrak etmenin gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz.

Büyük Türk Milletinin evlatlarının birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı koyarak al kanlarıyla kazandığı bu büyük zaferin, ilelebet hatırlanıp yad edilmesi için bu büyük mücadele ve zafer ruhunu daima en yüksek düzeyde idrak etmeli ve gelecek nesillerimize aktarmalıyız.

Bu vesileyle "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci Yıl Dönümü"nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı emanet eden tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.