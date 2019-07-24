Rektör Bağlı’dan Acıgöl Teknik Bilimler MYO’ya öğrenci müjdesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde kurulan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini kabul edecek. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl İlçesinin artık tarım ve organize sanayisinin yanı sıra üniversitesiyle de anılan ve kalkınan bir ilçe olacağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ün onayı ile 2018 yılında NEVÜ’ye bağlı olarak Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kurulan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ÖSYM’nin yayınladığı 2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılında 40 öğrenci alacak. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Üniversiteler, birer eğitim kurumları olmalarının yanı sıra başta bulundukların şehrin, bölgenin ve ülkenin her alanda gelişip kalkınmasına büyük katma değer sağlayacak çalışmalar ve girişimlerde bulunurlar. Biz de bu amaç doğrultusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bulunduğumuz şehrin sahip olduğu değerlerine ve kazanımlarına büyük ölçüde sahip çıkarak hak ettiği yere gelmesi konusunda üniversite - şehir işbirliğinde önemli projelere hep birlikte imza atıyoruz. Bu doğrulta geçtiğimiz 2018 yılında Acıgöl Belediye Başkanımızın ve Sayın AK Parti Nevşehir Milletvekillerimizin girişimleri, ilçe halkının talepleri doğrultusunda Acıgöl ilçemize üniversitemize bağlı olarak bir meslek yüksekokulu açılmasına yönelik YÖK’e müracaatta bulunmuştuk. Bu talebimiz YÖK tarafından da yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülerek Acıgöl İlçemize ‘Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ kuruldu. Hemen bunun akabinde de yine Acıgöl Belediye Başkanımız Sayın Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamlığımızla devamlı istişarelerde bulunarak yeni kurulan okulumuzun başta bina olmak üzere gerekli tefrişatın teminine yönelik hızlı bir çalışma yürüttük. Hayırlı bir iş için çıktığımız bu yolda kurulma aşaması tamamlanan üniversitemiz Acıgöl Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmayı planladığımız bölüm ve programlardan Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümünün Laboratuvar Teknolojisi Programına YKS sonuçlarına göre bu yıl 40 öğrenci kontenjanı verildi. Böylelikle Acıgöl İlçemiz artık tarım ve organize sanayisinin yanı sıra üniversitesiyle de anılan ve kalkınan bir ilçemiz olacak. Ben bu vesileyle bu okulumuzun kazanılmasında büyük emekleri bulunan başta Acıgöl Belediye Başkanımız sayın Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamlığımız olmak üzere bizlere her konuda büyük desteleri olan sayın Milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversite tercihinde bulunacak olan gençlerimizi de elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederken, kendilerine Kapadokya’nın eşsiz doğal ve kültürel değerleri arasında eğitim veren üniversitemizi tercih etmeleri yönünde davette bulunuyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 13:14