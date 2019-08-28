Rektör Bağlı’dan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konut müjdesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bu sene ilk öğrencileriyle eğitim-öğretime merhaba diyecek olan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konut müjdesi verdi.

Bulunduğu şehrin her alanda gelişip kalkınmasına büyük katma değer sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 2018 yılında bünyesine kattığı ve bu sene ilk öğrencilerini alan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için, öğrencilerin konut ihtiyacını da çözdü. YÖK’ün 11/01/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak Acıgöl İlçesine açılan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için Acıgöl Kaymakamlığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında konut protokolü imzalandı. Acıgöl Kaymakamlığında düzenlenen imza törenine; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Kaymakamı Doğan Koyuncu, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yükseksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Serap Çoban, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş katıldı. Acıgöl İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait sosyal konutların NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin konut ihtiyacına binaen kiralanmasına yönelik düzenlenen protokole Acıgöl Kaymakamı Doğan Koyuncu ile birlikte imza atan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının ardından sosyal konutları da üniversiteye tahsis ederek her türlü desteği kendilerine veren Acıgöl Kaymakamı Doğan Koyuncu ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş’a teşekkür etti.

Rektör Bağlı, “Acıgöl Belediye Başkanımız Sayın Ercan Ertaş’ın girişimleri ve ilçe halkından gelen talepler doğrultusunda üniversitemize bağlı olarak Acıgöl İlçemize bir meslek yüksekokulu kurulması için yola çıkmıştık. Çıktığımız bu yolda yaptığımız gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde bizde üniversite olarak YÖK’e gerekli müracaatlarımızı yaptık ve YÖK, 2018 yılında Acıgöl ilçemize Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmasına onay verdi. Bunun akabinde yine Acıgöl Belediyemizin ve Acıgöl Kaymakamlığımızla yürüttüğümüz ortak çalışmalar ve görüşmeler neticesinde bu okulumuzun önce bina ihtiyacını, bugün de geldiğimiz noktada burada eğitim-öğretim görecek olan ve ailelerin bizlere birer emaneti olan gençlerimizin barınma ihtiyacı için bir araya geldik” dedi. Bağlı devamında “Derinkuyu Kaymakamlığımıza imzaladığımız protokol gereği Acıgöl İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait olan toplam 23 adet sosyal konutu 49 yıllığına burada eğitim-öğretim görecek olan öğrencilerimiz ve görev yapacak olan personelimize tahsisi için kiraladık. Ben bu vesileyle bu okulumuzun ve sosyal konutun üniversitemizin yanı sıra ilçeye kazandırılmasında büyük emekleri bulunan başta Acıgöl Belediye Başkanımız sayın Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamımız Doğan Koyuncu olmak üzere bizlere her konuda büyük destekleri bulunan sayın Milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversitemizi tercih eden gençlerimiz ve ailelerini bir kez daha tebrik ederken, kendilerine güvenli, huzurlu ve başarılı bir üniversitede eğitim-öğretim göreceklerini bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Acıgöl Kaymakamı Koyuncu ve Belediye Başkanı Ertaş da ilçeye kurulan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tekrar hayırlı olması temennisinde bulunarak, okulun ilçeye kazandırılmasına büyük emekleri bulunan başta Rektör Bağlı olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 13:33