Rektör Bağlı’dan 2019-2020 eğitim öğretim yılı mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Eğitim Öğretim Yılının öğrencilere, ailelerine, ülkemiz eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması dileklerinde bulunan Rektör Bağlı mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili öğrencilerimiz, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında yeni bir okula veya sınıfa başlamış olmanın heyecanı içinde olduğunuzun farkındayız. Bu heyecanınız; her yönden gelişme ve olgunlaşma azminizin motivasyon kaynağı olmalıdır. Okullar; eğitim ve öğretimin yanı sıra yeni bir sosyalleşme ve olgunlaşma alanlarıdır. Bu alanlar; alışageldiğimiz yakın çevremizden görece farklı sosyal ortamlardan gelen kişiliklerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Farklı kültür ve kişilikleri tanımak ve anlamak, ortak hoşgörü geliştirmek ve yeni ortak alanlar oluşturmak; insani olgunlaşma ve gelişim için zengin vesilelerdir. Sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyamızda, değişimi anlamak ve geliştirmek için iyi yetişmiş, olgun ve gelişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Ancak bu hasletlere sahip olduğumuzda; dünyamızı ve hayatın dinamiklerini daha doğru olarak değerlendirebiliriz. Eğitim-öğretim sistemleri, ders materyalleri çok önemli araçlar olmakla beraber hayatınızın asıl aktörünün kendiniz olduğunu, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin özlü deyimiyle kendinizin “arayıp bulması” gerektiğini unutmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilerimize, ailelerine, ülkemiz eğitim-öğretim camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 12:33