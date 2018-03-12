Rektör Bağlı’dan, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yayımlamış olduğu mesajında, Uzaklardan gelip vatanımızı işgal etmeye kalkışan düşman güçlerin saldırılarına karşı Yüce Milletimizin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde başlattığı Kurtuluş ve Bağımsızlık mücadelesi kazanılarak bu cennet vatan bizlere emanet edilmiştir dedi. Rektör Bağlı, “Kurtuluş savaşımızda Milletimizin ortaya koyduğu büyük mücadele iradesi ve azmi; vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’mızla en beliğ ve en doğru şekilde ifade edilmiş, Büyük Milletimizin hür ve bağımsız yaşama inancı, cesaret ve kahramanlıkları bu dizelerle ölümsüzleştirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, tarih boyunca Milletimizin İstiklal ve İstikbal mücadelesinde gazâ eyleyen tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.