Rektör Bağlı, TÜGVA’nın Açılışına Katıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın Nevşehir’e gelişlerinde kendilerini NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve protokol üyeleri karşıladı. TÜGVA Nevşehir Şubesinin açılış törenine katılan Erdoğan’a, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TÜGVA Nevşehir Temsilcisi Hüsamettin Ellialtı, protokol üyeleri ve davetliler eşlik etti.

Açılışta konuşan Erdoğan, TÜGVA’nın yeni nesil gençlik sloganıyla ortaokuldan üniversiteye, çalışan gençliğe yönelik faaliyet gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, “Vakfımız, ülkemizin genç ama en geniş teşkilatlanmaya sahip güçlü bir vakıf. Ailelerimiz çocuklarını güvenerek Türkiye Gençlik Vakfımıza emanet edebilirler” dedi.

TÜGVA Nevşehir Yönetimi ile kısa bir toplantı yapan Erdoğan, daha sonra Nevşehir İmam Hatip Okulları Platform Toplantısına katıldı.