Rektör Bağlı seramik sanatçıları ve ustalarıyla bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, açık alanda seramik üzerine atölye çalışması yürüten seramik sanatçıları ve ustalarıyla bir araya geldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel ile birlikte Nevşehir’in Avanos İlçesinde ’11. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2019)’ kapsamında yürütülen ‘Seramik Heykel ve Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı)’ temalı çalışma atölyesini ziyaret etti. Avanos Meslek Yüksekokulu ve Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem tarafından karşılanan Rektör Bağlı, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Japonya, Portekiz ve Avusturalya’dan akademisyen ve seramik sanatçılarının yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi ile Avanos MYO öğretim elemanlarının ve Avanoslu seramik ustaları tarafından yürütülen atölye alanını gezdi. Alanında uzman seramik sanatçıları ile ustalarını buluşturan sempozyumun önemine değinen Rektör Bağlı, “Üniversitemiz Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından yürütülen ve Avanos Kaymakamlığı ile Avanos Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 11’incisini gerçekleştiriyoruz. Sempozyumumuza ülkemizin ve bölgemizin seramik sanatçılarının ve ustalarının yanı sıra değişik ülkelerden alanında uzman akademisyen ve seramik sanatçıları katılarak, burada seramik alanında gerek bilimsel, gerekse sanatsal alanda güzel çalışmalar yürütmekteler. Ben bu vesileyle bu güzel ve başarılı çalışmayı yürüten ASEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Avanos Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem ve çalışma grubu başta olmak üzere, değerli katılımcı sanatçılarımız ile ustalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sanatçı ve ustalar ile bir süre sohbet eden Rektör Bağlı, ayrıca Avanos Kızılırmak kenarında bulunan alternatif seramik pişirme fırın alanında incelemelerde bulunarak burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seramik sanatçılarının ve Avanos çömlek ustalarının etkinlik süresince üretecekleri seramik enstalasyon ve seramik heykel eserlerin bir kısmı elektrikli fırında bir kısmı ise, alternatif seramik pişirim yöntemlerinden biri olan odun yakıtlı tuz fırınında bin 200 derecede fırınlandıktan sonra NEVÜ kampüsü ve Avanos’un değişik noktalarına yerleştirilerek daimi olarak sergilenecek.