Rektör Bağlı, öğrencilerle sabah kahvaltısında buluştu

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendileriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Nevşehir Öğrenci ve Gençlik Derneği (NÖGED), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) tarafından öğrencilerin kaynaşması amacıyla sabah kahvaltısı düzenlendi. NEVÜ Spor Merkezinde düzenlenen sabah kahvaltısına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademik personeli, üniversite daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

NÖGED Başkanı Doç. Dr. Özden Taşğın, geçtiğimiz yıl NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin kaynaşması amacıyla başlatılan etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Üniversite yönetimi olarak, öğrencileri ve personeli bir araya getirerek kaynaştıran böyle etkinlikleri önemsediklerini belirten Rektör Bağlı, kendilerinin talep ve istekleri doğrultusunda sorunların çözümü noktasında her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istedi. Bağlı, “Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte üniversitemizi tercih ederek aramıza katılan genç öğrenci arkadaşlarımız oldu. Öncelikle kendilerine üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. Bizler, ailelerinizin bizlere birer emaneti olan siz değerli gençlerimizi daha iyi yetiştirmek ve eğitim hayatınızı daha güzelleştirmek için her zaman yanınızdayız. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, sizler de eğitim süresi boyunca kendinizi daima okuyan, araştıran ve sorgulayan birer birey olarak en iyi şekilde yetiştirmek için gayret edin. Sizler yeter ki hedefleriniz doğrultusunda kendinizi geliştirmek için çaba gösterin. Diğer taraftan üniversitemiz tarafından düzenlenen kültürel, sanatsal, sportif ve diğer etkinlikleri olabildiğinde takip ederek katılın. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde siz değerli öğrencilerimizin bilgi, tecrübe ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri değişik topluluk ve kulüplerimiz bulunmakta. Bunlar aracılığıyla da kendi tecrübe ve becerilerinizi de ortaya koyabilirsiniz. Siz yeter ki kendinizi geliştirmek ve yenilemek isteyin, bizler her zaman sizlerin yanınızda olmaya ve üstümüze düşen her şeyi yerine getirmeye hazırız” dedi.