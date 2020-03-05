Rektör Bağlı, NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “tarih İçin Bir Ok At” İsimli Okçuluk Yarışmasından Dereceyle Dönen Nevü Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcularını Tebrik Etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Tarih için Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasından dereceyle dönen NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel haline getirilen ve bu yıl 3’üncüsü “Aziz Şehitlerimiz Anısına” düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasında dereceye girerek 4 kupa kazanan NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları, Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve Kulüp Başkanı Fethi Yöndemli eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve kulüp sporcuları, okçuluk gibi önemli bir ata sporunun üniversiteye ve şehre kazandırılmasıyla birlikte kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Bağlı’ya teşekkürlerini sundular.
Rektör Bağlı’ya yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren ve kendileriyle bir süre görüşen Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve sporcular daha sonra yarışmada kazandıkları kupaları Rektör Bağlı’ya taktim ettiler.