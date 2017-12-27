Rektör Bağlı Kütüphane Sohbetlerinin Konuğu Oldu

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Genel Merkez Binasında hizmet veren Kütüphanenin tanıtılması ve kültürel sohbetlerin gerçekleştirildiği bir platform oluşturulmak amacıyla düzenlenen ‘Kütüphane Sohbetleri'nin konuğu oldu.

AK Parti MYK üyeleri ve Milletvekillerinin de iştirak ettiği sohbetin konuğu olan Bağlı, ‘Modern Dünyada Müslüman Olmak’ hakkındaki yorum ve izlenimlerini aktardı. Dinleyicilerin de aktif olarak katıldığı sohbet oldukça sıcak bir ortamda ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde ilerledi.

Modern dünyada Müslüman olabilmenin temel şartları arasında adil ve güvenilir olmanın büyük önem arz ettiğini ifade eden Bağlı, “Adaletli ve güvenilir olmanın ne anlam ifade ettiği konusunda apaçık ve en bilinen örneklerinden biri Hz. Ömer’in güvenilirliği ve adaletidir. Hayatın her kesiminde ve günümüz dünyasında bu iki önemli kavram tam olarak sağlanabilirse ve bu kavramların içi doldurulabilirse her alanda bütün sorunlar kökünden çözülmüş olur.

Bugün geldiğimiz noktada özellikle Müslüman ülkeler üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor ve bunun en yakın örneğini ABD’nin İsrail ile birlikte Filistin konusunda sergilediği küstahça davranışlarında görüyoruz. Bu küstahlığa da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Müslüman olsun olmasın, bir çok ülkenin ortak tavır koyması bugün gerçekten de takdire şayan bir duruştur. İşte bura da karşımıza ilahi bir adalet ve güven çıkıyor. Bizlerin üzerine düşen İslam’ı tam manasıyla yaşayabilmek ve onu şartlar ne olursa olsun taşıyabilmektir” diye konuştu.

Sohbetin sonunda Rektör Bağlı’ya teşekkür eden Yozgat Milletvekili ve AK Parti Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun günün anısına bir de plaket takdiminde bulundu.

--