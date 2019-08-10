Rektör Bağlı, Kurban Bayramını kutladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı mesajında, “ Millet olmanın en temel unsurları; tarih ve gelecek tasavvurunun harmanlandığı ortak kültür değerleridir. Milletimizin ortak kültür değerlerinden olan bayramlar; toplumsal yardımlaşma, fedakarlık, karşılıklı sevgi ve saygının temsili manada zirveye çıktığı bereketli ve özel günlerdir. Bu özel günler; ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, yakınları ziyaret etmek, dargınların barışmasına, toplumda barış ve selamet ikliminin oluşmasına vesile olmak ve bu hal üzere kalmak için önemli fırsatlardır. Bu duygu ve düşüncelerle; üniversitemiz akademik, idari personeli ve tüm çalışanlarımız ile geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerinin, Nevşehirli hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını en samimi dileklerimle kutluyor, sağlık ve selamet içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.