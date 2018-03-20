Rektör Bağlı, II. Abdülhamid Han’ın torunu Osmanoğlu’nu makamında ağırladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ’Hümayun sohbetleri: Sultan Abdülhamid’siz 100 Yıl ve Çanakkale’ konulu söyleşi için üniversiteye gelen Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nu makamında ağırladı.

Nilhan Osmanoğlu’nun Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine gelişlerinde kendilerine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici eşlik etti.

Osmanoğlu’nu Nevşehir’de ve üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getiren Rektör Bağlı, kendilerine davetlerini kırmayarak gelmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Üniversitenin Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Osmanoğlu, ayrıca Rektör Bağlı eşliğinde Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel güzelliklerini gezdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 13:39