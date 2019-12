Rektör Bağlı engelli personelleri makamında ağırladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, NEVÜ’de görev yapan engelli personelleri ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nünde unutmadı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ‘3 Aralık Dünya Engelliler’ günü dolayısıyla, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan engelli personelleri makamında ağırladı. Personeller ile bir süre sohbet eden ve her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Rektör Bağlı, doğuştan veya sonradan bir şekilde engelli olan insanların yaşamlarını kolaylaştırma adına toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bağlı, “Toplumların vazgeçilmez en önemli parçalarından biri olan engelli insanlarımızın her alanda yaşamlarını kolaylaştırmak, kendilerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak adına toplumumuzun her kesimine büyük görevler düşmekte. Biz de başta üniversitemizde eğitim-öğretim gören engelli öğrencilerimiz ve görev yapan personelimiz olmak üzere toplumumuzun vazgeçilmez birer parçası olan bu insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen görevin farkındayız. Diğer taraftan insanlar doğuştan engelli birer birey olarak dünyaya geldikleri gibi, sağlam olarak dünyaya gelen her bir birey de birer engelli adayıdır. Bu duygu ve düşünceler ile hepinize azim ve kararlılığınızla birlikte yürütmekte olduğunuz görevlerinizde kolaylıklar dileyerek başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Rektör Bağlı daha sonra personelin günlerini tebrik ederek kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

Diğer taraftan üniversitenin değişik birimlerinde görev yapan engelli personeli ziyaret eden NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü personeli Öğr. Gör. Arzu Saldıray kendilerine çiçek takdiminde bulundular.