Rektör Bağlı engelli personelleri makamında ağırladı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevü’de Görev Yapan Engelli Personelleri ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nünde Unutmadı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, NEVÜ’de görev yapan engelli personelleri ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nünde unutmadı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ‘3 Aralık Dünya Engelliler’ günü dolayısıyla, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan engelli personelleri makamında ağırladı. Personeller ile bir süre sohbet eden ve her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Rektör Bağlı, doğuştan veya sonradan bir şekilde engelli olan insanların yaşamlarını kolaylaştırma adına toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.
Rektör Bağlı daha sonra personelin günlerini tebrik ederek kendilerine çiçek takdiminde bulundu.
Diğer taraftan üniversitenin değişik birimlerinde görev yapan engelli personeli ziyaret eden NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü personeli Öğr. Gör. Arzu Saldıray kendilerine çiçek takdiminde bulundular.
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