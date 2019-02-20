Rektör Bağlı Engelli Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

NEVÜ Tafana Tesislerinde üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşması amacıyla NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimi tarafından düzenlenen kahvaltıya; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, NEVÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, öğretim üyeleri ve engelli öğrenciler katıldı.

Bağlı: Biz hep birlikte büyük bir aileyiz ve sizler bu ailenin olmazsa olmazlarındansınız

Kahvaltı öncesi bir konuşma yaparak engelsiz bir üniversite olma yolunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak 2018 yılında ‘Yılın Üniversitesi Ödülü’nü aldıklarını söyledi.

Bağlı, “Şahsım ve yönetim olarak başta siz değerli öğrencilerimiz olmak üzere üniversitemizde görev yapan engelli bütün personelimize büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, üniversitemiz merkez ve ilçelerimizde bulunan yerleşkelerini sizlerin yaşamlarını daha da kolaylaştıracak ve faydalanmanızı sağlayacak şekilde dizayn ettik. Üniversitemizin engelsiz bir üniversite olması yolunda sürdürdüğümüz bütün çalışmalarımızda tabi ki sizlerden gelen talep ve istekleri de dikkate alıyoruz. Çünkü sizler bizlere ailelerinizin birer emaneti ve toplumumuzun vazgeçilmez birer parçasısınız.

Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimimiz de bu anlamda bizlere öncülük ederek, sizler ile olan bağımızı daha da güçlendiriyor. Bu birimimizde sizlere yönelik güzel projeler ve çalışmalar da yürütmekte. Sizlerin herhangi bir talebiniz ve istediğiniz olması halinde gerek şahsıma, gerekse ilgili arkadaşlarıma gönül rahatlığı ile ulaşabilirsiniz. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz ve sizler bu ailenin olmazsa olmazlarındansınız.

Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimi ayrıca yürüttüğü başarılı ve güzel çalışmalarla 2018 yılında ‘Yılın Üniversite Ödülü’ne layık görüldü ve bu bizleri gururlandırdı. Bu vesileyle Engelsiz Üniversite Birimimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı daha sonra öğrencilerin talep ve isteklerini, birlikte ne gibi çalışmalar yürütebileceklerine dair görüşlerini alarak, kendileriyle bir süre sohbet etti.