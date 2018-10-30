Rektör Bağlı'dan Eğitim,Teknoloji ve Modernleşme Üzerine Söyleşi

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli (USET)'te gerçekleştirilen "Nevşehir Genç Fikirler Çalıştayı" kapsamında mevzubahis programına konuk olan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı,eğitim, teknoloji ve modernleşme konularında söyleşide bulundu.

Sohbet şeklinde geçen söyleşide Batı’nın demokrasi ve insan hakları maskesi adı altında ülkelere kan, gözyaşı ve kaos götürdüğünün altını çizen Rektör Bağlı, "Batı’nın “aydınlanma” düşüncesiyle birlikte üretmiş olduğu, bütün insanlık için sunmuş olduğu iki değer var. Bunlardan birisi demokrasi, diğeri ise insan hakları. Bana göre Rusya'nın Afganistan'ı işgali yada Amerika'nın Irak'ı işgali ile bu ikisinin de bir yalan olduğu, bir fiyasko olduğu ve bir maske olduğu açık olarak görüldü. Bizdeki 15 Temmuz hain darbe girişimiyle de bu tescillendi. Batı toplumları, batı medeniyetleri bugüne kadar hangi ülkeye demokrasi götüreceğiz dedilerse oraya kan, gözyaşı ve kaos götürdüler.

Türkiye ise, Avrupa Birliğinin istediği iki standart kriter olan Kopenhag kriterleri ve Maastrcicht kriterlerini yerine getiren bir ülke. Avrupa'nın Türkiye'den en çok istediği ev ödevi demokrasiye sahip çıkılması ve Türk toplumun bir demokratik kültüre sahip olmasıydı. Biz 15 Temmuz'da tam da bunu yaptık işte. Bir casus çetesi Türkiye'nin demokrasisine, siyasetine ve Türkiye'nin toplumuna karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulundu. Halkımız bunu eliyle, yüreğiyle iteleyerek demokrasiden yana tavır aldı. 'Demokrasinizi yükseltirseniz sizi Avrupa Birliği'ne alırız' diyen, demokrasiyi savunan ülkeler ise Türkiye'den yana tavır almadılar" diye konuştu.