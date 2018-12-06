Rektör Bağlı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir’de faaliyet gösteren Cemiyet Başkanları ve basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında rektörlük makamında gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Kalite Komisyonu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Seçme ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Becit İşçitürk’ün hazır bulunduğu toplantıya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Muşkara Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Osman Koca, İHA İl Temsilcisi Coşkun Sağlamdin, DHA İl Temsilcisi Zafer Barış ile Muşkara Gazetesi Muhabiri ve Sabah Gazetesi İl Temsilcisi Alparslan Körükcü katıldı.

Bağlı: Şehrin Üniversitemizden Beklentileri İçin Çalışıyoruz

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, şehrin üniversiteden beklentilerini karşılamak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Bağlı, “Bilindiği gibi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ülke genelinde bulun üniversitelerde rekabet üstünlüğü arttırmak için çalışma başlatıldı. Biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu rekabet üstünlüğünde Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü ile kültürel araştırmalara; turizm merkezi olması münasebetiyle de turizm alanında çalışmalarımıza ağırlık vermek adına Turizm Araştırmaları Enstitüsünü kurduk. Üniversitemizin uzun vadeli misyonu olarak ağırlıklı iş birliği içinde olacağımız ülkeler arasından belirlediğimiz Çin, Japonya ve Güney Kore ile ilişkilerimizi güçlendirmek çalışmalara başladık. Bu kapsamda Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı. Güney Kore ile Seramik konusunda bağlantılar kuruldu. Bunun yanı sıra Çin ile ilişkilerimizde önemli bir adım olarak düşündüğümüz üniversitemiz bünyesinde “Konfüçyüs Enstitüsü” kurulmasına yönelik görüşmelerimiz devam etmekte.

Diğer taraftan üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında şehrimizin bizlerden beklentilerini biliyoruz ve değerli halkımızın büyük destekleriyle kurulan üniversitemizi adına her alanda yakışır bir şekilde yükseltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Özellikle şehrimizin bizden beklentileri arasında Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerinin kurulması bulunmaktaydı. Diş Hekimliği Fakültemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kuruldu ve inşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak. Hukuk Fakültesini şehrimize ve üniversitemize kazandırmak için de çalışıyoruz.

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere üniversitemiz son zamanlarda artan sayıda bilimsel konferans, sempozyum ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı Bu anlamda sizlerin de bu etkinliklerimizin halkımıza duyurulması açısından göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından öğretim üyelerimiz Gökhan Seçme ve Gökçe Becit İşçitürk tarafından basın mensuplarına yönelik detaylı bir sunum yapıldı. Sunumda üniversitenin kuruluşundan itibaren gelişimi, akademik birimler, araştırma merkezleri, öğrenci sayıları, ulusal ve uluslararası değişim programları, Bologna süreci çalışmaları, Ar-Ge faaliyetleri, NEVÜ desteği ile Kapadokya’da yerli sıcak hava balonu üretimi, İlk Kuluçka Projesi (Video Oyun Yazılımı Geliştirilmesi), Kriminal Laboratuvar kurulma çalışmaları, Kültür ve Kongre Merkezinde yürütülen faaliyetler, Kapadokya’nın en büyük kongre ve sergi salonu, NEVÜ Spor Merkezinde düzenlenen ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler, Binicilik Tesisi, Kütüphane, Bilgi sistemleri, NEVÜ Öğrenci Kulüp ve Toplulukları, Üniversitenin Gastronomi alanında elde ettiği başarılar, NEVÜ tarafından yürütülen topluma destek projeleri, Sığınmacı ve göçmen çocuklara yönelik yürütülen uyum etkinlikleri, Hayırseverlerin desteği ile yürütülen çalışmalar, Engelsiz Üniversite Birimi ve yürüttüğü faaliyetler ve NEVÜ Kalite Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalara dair bilgi verildi.

Bilgilendirme toplantısının ardından Rektör Bağlı basın mensuplarının sorularını cevaplayarak fikir alışverişinde bulundu.