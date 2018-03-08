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Rektör Bağlı, Bakan Fakıbaba ile görüştü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşme yaptı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret eden Rektör...

08 Mart 2018 Perşembe 15:08
Rektör Bağlı, Bakan Fakıbaba ile görüştü
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşme yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin gıda ve tarım üzerine akademik çalışmaları ve Nevşehir’de tarım sektörünün geliştirilmesi konularında kendilerine bilgi verdi. Bağlı, Bakan Fakıbaba’ya yapılacak çalışmalarda destekleri konusundaki beklentilerini de iletti.

Bakan Fakıbaba ise, Rektör Bağlı’ya ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapacakları çalışmalara sonuna kadar destek olacaklarını ifade etti.

Üniversiteye yapılacak olan binicilik tesislerinde kurulacak olan manej konusunun da konuşulduğu görüşmede, Bakan Fakıbaba sektörün ve Nevşehir’in gelişime katkı sağlayacak her konuda desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Sıcak ve samimi bir havada geçen toplantı sonrasında Rektör Bağlı Bakanlıktan ayrıldı.
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