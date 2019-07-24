Rektör Bağlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yayımlamış olduğu yazılı açıklama ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, insanın diğer varlıklardan üstünlüğü; akıl ve irade sahibi olmasıdır. İnsan aklının ve iradesinin gelişebilmesi ise ancak çağın bilgi birikimleri ışığında mümkündür” dedi. Bağlı, “Günümüz demokratik toplumlarında basın ve gazeteciler ülkenin ve dünyanın her noktasından bilgi derleyerek bunları toplumda insanlarla paylaşmaktadırlar. Basın ve gazetecilerin de katkılarıyla toplumda oluşan büyük bilgi birikimleri ışığında bireyler; insan aklının ve iradesinin işlevi olan; bilinç ve kanaat oluşturma, karar verme, seçme ve seçilme gibi haklarını kullanarak toplumsal gelişim ve dönüşümün birer aktörleri olmaktadırlar. Ayrıca basın toplumun kanaat önderlerinin kanaatlerini halkla buluşturarak bir yandan toplumda kamuoyunun oluşmasını sağlarken diğer yandan oluşan bu kamuoyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan önemli bir toplumsal işlevi daha yerine getirmektedir. Basın mesleğinin; “doğru bilgi verme, kişi hak ve hürriyetlerine saygı, tarafsız yayın yapma” gibi Basın Etik İlkeleri zaviyesinden icra edilmesi ise; toplumsal etkileri bakımından son derece önemlidir. Bu düşüncelerle; mesleğini büyük fedakarlıklarla icra eden tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor; sağlık, selamet ve başarılar diliyorum” dedi.