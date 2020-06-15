Rektör Aktekin’den Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Kitap Hediyesi

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 2019-2020 Bahar Dönemi sınavlarının uzaktan ve ödev yöntemiyle yapılması kararı sonrasında farklı üniversitelerde okuyup Nevşehir’de ikamet eden ve NEVÜ Merkez Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre görüşerek istek ve taleplerini dinleyen Rektör Aktekin, kendilerine moral ve motivasyon olması, boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri amacıyla Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' isimli kitabı ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Rektör Aktekin’in kendilerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinlemesinden oldukça memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler, böyle anlamlı bir hediye verilmesinden dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini sundular.