Rektör Aktekin YKS’de Çocuklarını Bekleyen Aileleri Ziyaret Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelerle sohbet eden Rektör Aktekin, ailelere NEVÜ ve imkanları hakkında bilgiler verip çocuklarını üniversitemizde öğrenci olarak görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti. Sınavdan çıkacak çocuklarına iletilmek üzere ailelere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' isimli kitabı, NEVÜ hakkında bilgiler içeren dokümanlar ve çeşitli hediyeler veren Rektör Aktekin adaylar için başarı dileklerini iletti.

Rektör Aktekin’in kendilerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunmasından oldukça memnuniyet duyduklarını belirten aileler, böyle anlamlı bir hediye verilmesinden dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini sundular.