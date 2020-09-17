Rektör Aktekin, üniversitede görev yapan gazi yakınlarıyla bir araya geldi
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN, “19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ” DOLAYISIYLA ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN GAZİ YAKINLARINI MAKAMINDA AĞIRLAYARAK KENDİLERİYLE BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla üniversitede görev yapan gazi yakınlarını makamında ağırlayarak kendileriyle bir süre görüştü.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversite görev yapan gazi yakınları Tuğba Atar, Mehmet Yasa Altuner ve Hüseyin Üzümcü’yü kendilerine eşlik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile birlikte makamında ağırladı.
Gazi yakınlarıyla bir süre görüşerek kendilerinin istek ve taleplerini de dinleyen Rektör Aktekin, tarih sayfalarına adlarını altın harflerle yazdıran aziz şehit ve kahraman gazilerin emaneti olan yakınlarına sahip çıkarak hatıralarını yüceltmek, onları minnet ve şükranla anmanın milli bir görev olduğunu söyledi.
Bugün bu cennet vatan topraklarımızda din, dil ve görüş gözetmeksizin hep birlikte huzurlu, mutlu ve barış içerisinde yaşıyorsak bunu vatan toprağını canından kutsal sayan ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimizle birlikte bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza borçluyuz. Devletimiz, şehit ve gazi yakınları ile birlikte kahraman gazilerine en iyi şekilde sahip çıkmış, kendilerini yalnız bırakmamıştır. Bizlere düşen görev de, bu aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine ve aziz hatıralarına her daim sahip çıkmaktır.
Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.” diye konuştu.
Gazi yakını personeller ise, Rektör Aktekin ve yönetimine her daim kendilerine göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.
Rektör Aktekin ziyaret sonunda, gazi yakınlarına Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Mesnevi” ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalat” kitabını hediye etti.