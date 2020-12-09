Son Dakika
Rektör Aktekin Tvnev’de “Güzergah” Programının İlk Canlı Yayın Konuğu Olacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediyesi tarafından kurularak yayın hayatına başlayan Tvnev kanalında, “Güzergah” programının ilk canlı yayın konuğu olacak.
Nevşehir 09.12.2020, 13:42
Nevşehir Belediyesi Tvnev stüdyolarında gerçekleştirilecek olan ve sunuculuğunu Emine Şimşek’in yaptığı “Güzergah” programının ilk konuğu olacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında konuşacak.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in ilk davetli konuşmacı olarak katılacağı “Güzergah” programı, 10 Kasım 2020 Perşembe günü saat: 16:00’da Tvnev’in facebook ve youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.