Rektör Aktekin Tvnev’de “Güzergah” Programının İlk Canlı Yayın Konuğu Olacak

Nevşehir Belediyesi Tvnev stüdyolarında gerçekleştirilecek olan ve sunuculuğunu Emine Şimşek’in yaptığı “Güzergah” programının ilk konuğu olacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında konuşacak.

Rektör Aktekin ayrıca pandemi nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrencilere, bu zorlu süreçle nasıl baş etmeleri ile birlikte, evde geçen zamanlarını verimli bir şekilde nasıl değerlendirebileceklerine yönelik tavsiyelerde bulunacak.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in ilk davetli konuşmacı olarak katılacağı “Güzergah” programı, 10 Kasım 2020 Perşembe günü saat: 16:00’da Tvnev’in facebook ve youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.