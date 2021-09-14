TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarım sezonunun hız kazanması ile birlikte bazı hatırlatmalarda bulundu.

Değerli üreticilerimiz Tarım sezonun devamı ile üzücü kazalar yaşanmaması için Trafik kurallarına lütfen uyalım.

Basit Görünebilir Ama CAN Kurtarıyor!

Karayolları Trafik Kanununa göre TRAKTÖR lere geceleri yolda diğer sürücüler tarafından fark edilmeleri için SARI DÖNER ÇAKAR LAMBA, TRAKTÖR RÖMORKLARI ve diğer römorkların arkasına EN Az 2 tane REFLEKTÖR taktırılması veya yapıştırılması zorunlu olup, çalışır durumda olması gerekmektedir.

Elbette tarımın saati olmaz gece sulama, hasat vb. işler olabilir. Fakat gece patpat, araba arkasına takılan römork, traktör gibi tarım makinelerimizin görünür olması şart! Birçok kişiden şikâyet alıyoruz hiçbir ikaz, görünürlüğü bulunmayan araçlar trafikte seyir ediyor. Lütfen can ve mal güvenliğimiz için özen gösterelim. İki dakikalık yol deyip uygunsuz araçlar ile trafikte seyir etmeyelim kaza saniyelik bir olay.

Reflektör Tak Görünür Ol!