‘Rasim Başkandan Her Hafta İmzalı Kitap’ Kampanyasına Büyük İlgi

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi’nin twitter adresi aracılığıyla kitap kampanyası başlattı. Kampanya ile herkesi kitap okumaya davet eden Arı, belediyenin sosyal medya hesaplarındaki kampanya paylaşımlarını takip eden ve paylaşan 10 kişiye her hafta Türk edebiyatının ünlü yazarlarının başucu kitaplarını imzalayarak hediye ediyor.

Her hafta binlerce kişinin katıldığı ve talihlilerin çekilişle belirlendiği kampanya çerçevesinde bu hafta sosyal medya takipçilerine Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” ve Abdürrahim Karakoç’un “Suları Islatamadım” kitapları hediye edildi.

Kampanyaya vatandaşların gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara kitap okumanın ve okuma alışkanlığı edinmenin ne kadar önemli olduğu mesajını da vermek istediklerini belirtti.

Kitap okumanın insanın bilgi birikimini arttırdığını ifade eden Arı, insanlar için en kolay öğrenme metodunun kitap okumak olduğunu ve çocukların daha küçük yaşlardan bu alışkanlığı edinmesi için özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek kitapla yetişen nesillerin başarılarla dolu aydınlık bir geleceğe koşan insanlar olacağını vurguladı.

Arı: “Yeni neslin kendisini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü geleceğimizin güvencesi gençlerimiz ne kadar ilgili ve birikimli olursa, bizlerin de gözü arkada kalmaz. Gelecekte bu ülkeyi de bu şehirleri de gençlere emanet edeceğiz. Gerek ilmi manada gerekse de ekonomik yönden ülkenin kalkınmasına yönelik planlar ve projeleri bu gençler uygulayacaklar. İnşallah büyüklerimiz ellerinde kitaplarla bu konuda gençlerimiz ve çocuklarımıza örnek olacaklardır. Çünkü okumaya, öğrenmeye, ilime, teknolojiye ve üretmeye ne kadar önem verirsek inanıyoruz ki gelişim yolunda toplumumuz da hızlı adımlarla yol alacaktır. Ülkemiz koşar adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Bunu eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarla da desteklersek atılan adımlar çok daha kalıcı olacaktır. Bu sayede geleceğe doğru emin adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz.” dedi.