Rasim Arı: "Yüzde 20 fiyat artışını kabul etmiyoruz"

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, öğrenci servislerine yeni dönem için yapılacak yüzde 20 zamma Başkan Rasim Arı’nın karşı çıktığını ve süreci takip edeceklerini söyledi.

Erkut, yaptığı açıklamada, “Nevşehir Şoförler Odasının teklifi üzerine Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 16.08.2019 tarihinde almış oldukları kararda, öğrenci servis ücretlerine geçen yıl fiyatlarının üzerine yüzde 20 artış kararı aldıkları görülmektedir. Konuyu, projelerle alakalı Ankara’da bulunan Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı’ya ilettik. Başkanımızın da konuya ilişkin olarak; milletimize sıkıntı oluşturacak olan yüksek oranda artışı kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını bizlere iletti. Dolayısıyla yüzde 20 fiyat artışını kabul etmiyoruz.” Dedi.

Erkut, sürecin takip edildiğini belirtti.



Kaynak: Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 13:43