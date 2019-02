Nevşehir sanayi esnafı, Rasim Arı'yı bağrına bastı. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri öncesinde seçim turuna devam eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'yı, Lale ve Yeni Sanayi esnafı bağrına bastı.



Nevşehir Yeni ve Lale Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek kısa sohbetler yapan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ziyaretlerle büyük moral buldu.



Nevşehir sanayisinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, gittikleri her yerde vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaştıklarını belirterek, "Canı gönülden inanıyorum ki, bu teveccüh 31 Mart'ta sandığa yansıyacak ve rekor bir oyla seçimlerin kazananı Nevşehir olacak inşallah" dedi.



Kendilerine gösterilen yakın ilgiye teşekkür eden Arı, Nevşehir’de hizmetlerin yürütülmesi için vatandaşların yanı sıra meslek gruplarında evine ekmek götürme çabası içerisinde bulunan esnafların duyarlı yaklaşımlarının sevindirici bir düzeyde olduğunu belirtti.



Rasim Arı: "Her Şey Nevşehir İçin"



Nevşehir'i, AK Parti iktidarı ve 2023 vizyon projeleri ile taçlandırmak istediklerini belirten Başkan Adayı Arı, "Hükümet desteğini de arkamıza alarak büyük yatırımlar ve mega projelerle birlikte ilimizi daha da büyütmek istiyoruz. Nevşehir hayalimiz için bir çok güzel projelerimiz var. Bu projeler ilimizi Avrupa görünümüne sokacak projeler. Sizlerin desteği ile birlikte güçlü bir şekilde seçimi kazanırsak, Nevşehir'imize her türlü hizmeti çok daha kolaylıkla getirebiliriz. Her şey Nevşehir için" diye konuştu.