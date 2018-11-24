Rasim Arı, Twitter'da TT oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayının Rasim Arı olduğunu açıklamasından sonra, Rasim Arı sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede en çok paylaşım yapılan konular listesinde ilk 10 sırada yerini aldı.

Rasim Arı adaylığının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada "Öncelikle sadece Türkiye’nin değil bütün mazlum milletlerin umudu olan Devlet Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. @ RT_Erdogan'a bu ulvi vazifede bizlere gösterdiği teveccüh nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Bu süreç boyunca daima yanımda olan başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle davamızın sancaktarı olan Ak Partimizden Nevsehir Belediye Başkanı adayı olarak Şehrin Emini olmaya adayız. Uzun soluklu kardeşlik ve muhabbet dolu bir maceraya Bismillah diyoruz. Başta teşkilatımızda emeği geçmiş olan kösesine çekilmiş kırılmış olan büyüklerimi ve kardeşlerimi # BirHayalimizVar diyerek davamızı daha ileriye taşımaya yardımcı olmaya davet ediyorum. Bizler 2002 ruhuyla yeniden Bismillah diyerek İl başkanımız, Vekillerimiz, Mevcut ve geçmiş dönem belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere yüklediği yükü hep beraber omuzlayacağız. Allah çıktığımız yolda bizleri mahcup etmesin. Gönüller yapacağız, Kalpleri kuşatacağız, Merhamet ve bereket tohumları ekeceğiz; Hep beraber." dedi

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 17:59